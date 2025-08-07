Министър Мариан Бачев: Още от началото на мандата ми работим за спасяването на Римския амфитеатър в София

Още от началото на мандата с екипа ми в Министерство на културата активно работим за Римския амфитеатър в София и за това той да бъде спасен, развит и превърнат в жива част от културния живот на столицата. Това написа министърът на културата Мариан Бачев в профила си във „Фейсбук“ по повод медийни публикации, че имотът в столицата, където се намира античният амфитеатър на Сердика, е в списъка с над 4400 имоти, обявени за продан.

Нека кажем ясно каква е истината, пише министърът и пояснява:



„От над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект. Затова вече повече от месец и половина водим разговори с Министерство на енергетиката, лично с министър Жечо Станков и с ръководството на БЕХ, за да бъде прехвърлена собствеността на терена към Министерството на културата.

Мъдрият народ е казал: „Не казвай хоп, преди да си скочил.“ И затова досега не съм казвал и дума, с изключение на един брифинг в Министерски съвет на Република България, където потвърдих тезата си.

Но все пак споделям нашите конкретни решения за археологическия резерват „Сердика–Средец“:

Територията, която досега беше предвидена за административна сграда на НЕК, е неразривна част от археологическия резерват „Сердика-Средец“ и носи изключителна историческа и културна стойност.

Плановете ни включват и използване на съседен имот – чрез отчуждаване или замяна – за да създадем сценично пространство, вдъхновено от европейските примери: лятна сцена, изградена върху римските редове, където древността и съвременното изкуство ще се срещат в едно живо културно преживяване.

Историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко„, категоричен е министър Бачев.