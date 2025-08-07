РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Сирма Груп Холдинг“ расте двойно по-бързо от технологичния сектор в страната

зала на фондова борса акции пари индекс бфб очаквания сирма груп бианор сделка инвестиции

За поредна година „Сирма Груп Холдинг“ АД е в челната десятка на най-големите  и стабилни български софтуерни компании. За 2024 г. тя  бележи двойно по-висок ръст (24%) на приходите си спрямо средния за Топ 100 компаниите в технологичния сектор в страната (12%). Това показват данните от  класацията Digitalk 101, която анализира финансовите резултати на 100-те най-големи IT компании, опериращи на българския пазар.

„Поставяме си все по амбициозни планове, които да превърнат „Сирма“ във водеща технологична компания в региона. Стратегическата ни визия е в следващите пет години да позиционираме компанията като лидер в областта на корпоративната трансформация, управлявана от изкуствения интелект“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“.

Цветан Алексиев Сирма Груп

В класацията Digitalk 101, „Сирма“ се нарежда на 14-а позиция в категорията „Най-висок прогнозен ръст“. Компанията е заложила в плановете си за тази година ръст от 20%, а в рамките на три години и удвояване на оборота. Публично обявените междинни финансови резултати за първото тримесечие показват увеличие с 35% на приходите за годишна база на компанията.

В конкуренция с големи международни играчи, класацията отрежда 22-ра позиция на „Сирма“ в категорията „Най-бързо растящи компании“. ИТ холдингът е класиран и на 16-то място в „Системната интеграция“, като попада и в Топ 10 на хардуерните доставчици и интегратори. В общата класация Топ 100 „Сирма“ заема престижната 27-а позиция, утвърждавайки се като една от най-големите български софтуерни  групи, които успешно съперничат на световните технологични лидери.

Основана през 1992 г., като „Сирма EйАй“/Sirma AI,

„Сирма Груп Холдинг“ АД е пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект.

Компанията е специализирана в разработването на софтуер по поръчка, системна интеграция и внедряване на информационни системи. Освен това предлага бизнес и ИТ консултантски услуги, решения за управление и анализ на данни и изкуствен интелект, миграция и поддръжка на облачни технологии и услуги за киберсигурност. „Сирма“ разполага с над 800 софтуерни специалисти и е една от най-големите публично търгувани ИТ групи на „Българската фондова борса“.

От началото на годината акциите на “Сирма Груп Холдинг” на БФБ поскъпват и от 0.96 лева за един брой през януари в момента се търгуват по 1.32 лева. А това оценява компанията на над 78 млн. лева пазарна капитализация.

