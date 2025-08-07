РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Обявени са номинираните за наградата „Най-добър вратар“ на France Football

Алисон вратар Ливърпул най-добър вратар France Football

Пресслужбата на „Златната топка“, която се връчва ежегодно на най-добрия футболист на годината според списание France Football, публикува списък с номинираните за трофея „Лев Яшин“ – награда, връчвана на най-добър вратар.

Десетте номинирани вратари за наградата са:

-бразилецът Алисон Бекер (в английския „Ливърпул“);

-мароканецът Ясин Буну (саудитския „Ал-Хилал“);

-французинът Лукас Шевалие (френския „Лил“);

-белгиецът Тибо Куртоа (испанския „Реал“ – Мадрид);

-италианецът Джанлуиджи Донарума (френския ПСЖ);

-аржентинецът Емилиано Мартинес (английския „Астън Вила“);

-испанецът Давид Рая (английския „Арсенал“);

-белгиецът Мац Селс (английския „Нотингам Форест“);

-швейцарецът Ян Зомер (италианския „Интер“).

Алисон Рамзеш Бекер (Alisson Ramses Becker, роден 1992 г.), познат като Алисон е най-скъпият вратар в света.

Официално той финализира трансфера си в „Рома“ през юли 2016 година.

След похвалите, които Алисон получава за своите игри в Шампионска лига с италианския отбор през сезон 2017/2018, на 19 юли 2018 г. „Ливърпул“ официално привлича вратаря за 72.5 милиона евро. Трансферът прави Алисон второто най-скъпо попълнение в историята на „Ливърпул“ и най-скъпият вратар за всички времена, надминавайки трансферите на Едерсон Мораеш (най-скъп в британски лири) и Джанлуиджи Буфон (най-скъп в историята).

С отбора на „мърсисайдци“ Алисон печели Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и ФИФА клубното световно първенство през сезон 2018/2019 с „Ливърпул“.

Победителят ще бъде обявен на церемонията по връчването на „Златната топка“ на 22 септември в Париж.

Събитието ще се проведе в театър „Шатле“.

Миналата година аржентинецът Емилиано Мартинес спечели трофея за втори пореден път.

