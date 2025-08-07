Adidas обвинена в копиране на традиционни мексикански сандали от щата Оахака

Мексиканският щат Оахака заплашва с правни действия компанията за спортни стоки Adidas, обвинявайки я в „културно присвояване“ заради нов модел обувки, който прилича на традиционни ръчно изработени сандали.

„Oaxaca Slip-On„, представен като сътрудничество между американския дизайнер Уили Чавария и Adidas Originals, има плетена кожена повърхност, отворена пета и дебела гумена подметка – и според правителството на Оахака, много прилича на ръчно изработените „хуараче“ сандали от общността Вила Идалго Ялалаг в Оахака.

Губернаторът на Оахака – Саломон Хара Круз, в сряда обвини компанията, че е копирала дизайна на Ялалаг без да поиска разрешение или да посочи общността като източник. Той също така поиска Adidas да изтегли обувката от пазара, да започне разговори с местната коренна общност и публично да признае Ялалаг като създатели на дизайна.

„Това не е просто дизайн, става въпрос за културата, историята и идентичността на един оригинален народ и няма да позволим това да бъде третирано като стока“, каза той във видео, публикувано в X.

Той обеща „правна подкрепа“ за Вила Идалго Ялалаг и заяви, че вече е разговарял с представители на общността за предприемане на действия срещу компанията за обувки.

Една от възможностите за правителството на Оахака е да подаде официална жалба до Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) – мексиканската федерална агенция за защита на интелектуалната собственост. Ако тя отсъди в полза на Оахака, това може да блокира продажбите на обувката на територията на Мексико. Обувката все още не е пусната в продажба, но снимки на модела се разпространяват широко онлайн.

Уили Чавария е известен с това, че включва мексиканско-американската идентичност в модните си творения.

Спорът се присъединява към нарастващ брой случаи в Мексико, при които коренните общности обвиняват международни дизайнери и марки в копиране на тяхната работа без разрешение. През последните години компании като Zara, Anthropologie и Patowl са били критикувани за дизайни или мотиви, възприемани като твърде близки до традиционни творби.

В отговор Мексико прие законодателство, което наказва неоторизираната употреба на културни изрази на коренните народи с тежки глоби и затвор.