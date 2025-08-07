Опасността за ново разпалване на пожара в Сакар идва от усиления вятър, съобщи Джартов

Опасността за ново разпалване на пожара в Сакар идва от усиления в района вятър, съобщи директорът на Противопожарната служба главен комисар Александър Джартов.

„Основно усилията са да го запазим в тези граници, в които е до момента, разбира се, там, докъдето можем да достигнем с екипи, за да можем да го угасим, но все още не можем да кажем, че е изцяло овладян или локализиран. Тези огнища, които основно сега разпалва вятърът, са в рамките на горялото, така че е нормално да има незасегнати участъци, но там сме се съсредоточили основно екипите, така че да не се допусне разрастване на пожара допълнително, над 30 000 декара“, обясни той.

Комисар Джартов посочи, че спрямо юли миналата година броят на пожарите у нас е нараснал с 20 процента:

„3500 са почти пожарите, като съпоставено с миналата година – тогава бяха 3000, тоест имаме почти 20% увеличение на пожарите, което е изключително много за един от може би най-пожароопасните месеци“, каза той.