Тръмп призовава главния изпълнителен директор на Intel да подаде оставка

Президентът Доналд Тръмп в четвъртък 7 август призова главния изпълнителен директор на Intel, Лип-Бу Тан, да подаде оставка, след съобщения и обвинения, че той има връзки с Китай.

„Главният изпълнителен директор на Интел е силно КОНФЛИКТЕН и трябва незабавно да подаде оставка. Няма друго решение на този проблем. Благодаря за вниманието!“ – написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Призивът идва само дни след като сенаторът републиканец от Арканзас Том Котън изрази притеснения и постави под въпрос ръководството на борда относно предполагаемите връзки на Тан с Китай, поставяйки под съмнение както целостта на компанията, така и нейната роля за националната сигурност на САЩ.

В писмо по-рано тази седмица до председателя на борда на Интел, Франк Йери, Котън се позова на скорошни разследвания за инвестициите на Тан в Китай. През април Reuters съобщи, че Тан е инвестирал лично и чрез различни рискови фондове в стотици китайски компании, някои от които имат връзки с китайската армия.

„Новият CEO на @intel има дълбоки връзки с китайските комунисти. Американските компании, които получават държавно финансиране, трябва да бъдат отговорни към данъкоплатците и да спазват строги правила за сигурност. Бордът на @Intel дължи обяснение на Конгреса“, написа Котън в X (бивш Twitter), като приложи и самото писмо.

Акциите на Intel (INTC) паднаха с почти 5% при търговията преди отваряне на пазарите.

Изказването на Тръмп идва в момент, когато Тан, който пое поста CEO на Интел през март, се опитва да възроди закъсалия чип производител, след като компанията пропусна бума при мобилните технологии и изкуствения интелект. Междувременно конкурентът Nvidia стана първата компания с пазарна стойност от 4 трилиона долара миналия месец. През юли Интел обяви, че съкращава 15% от работната си сила, с надеждата да създаде „по-бърза, по-гъвкава и по-ефективна организация“.

Преди да поеме ръководството на компанията, Тан беше главен изпълнителен директор на Cadence Design Systems и съосновател на инвестиционния фонд Walden Catalyst Ventures.

В сряда на 6 август, докато Тръмп и главният изпълнителен директор на Apple, Тим Кук, обявиха, че компанията ще инвестира още 100 милиарда долара в дейността си в САЩ, Тръмп отправи остра критика:

„Intel буквално беше смазана. Направо ги разсипаха“, каза той.

