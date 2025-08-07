Нетната печалба за полугодието на „ОТП Груп“ достига 1.28 млрд. евро

Обявената нетна печалба за полугодието (след данъчно облагане) на „ОТП Груп“ (OTP Group) достига 1.28 милиарда евро, което представлява ръст от 2% на годишна база, съобщават от „Банка ДСК“, която е част от унгарската група.

Полугодишната печалба (преди данъчно облагане) се увеличава с 13% на годишна база, подкрепена от ръст от 20% в оперативната печалба. В рамките на това, общите приходи нарастват с 15% на годишна база, изразено в унгарски форинти, и с 16% при корекция за валутни ефекти и на органична база, т.е. без ефекта от продажбата на дейността в Румъния. В рамките на основните банкови приходи, нетният лихвен доход за полугодието нараства с 8% на годишна база (+9% при корекция за валутни ефекти и отчитане на ефекта от продажбата на румънския бизнес). Основният двигател зад този ръст е увеличението на обемите на бизнеса, докато нетният лихвен марж остава непроменен.

Нетният приход от такси и комисиони се увеличава с 12% на годишна база

(+11% органично и при корекция за валутни ефекти), като основните фактори за това са разширяването на обемите на бизнеса и ръстът в трансакционния оборот. Оперативните разходи за първата половин година нарастват с 10% на годишна база, органично и при корекция за валутни курсове, основно поради двуцифреното увеличение както на разходите за персонал, така и на амортизациите. Съотношението „разходи-приходи“ за първата половина на годината е 38.8%, ако приемем, че гореспоменатите разходи, чиято годишна стойност бе отчетена като еднократна сума през първото полугодие, бяха разпределени равномерно. Това бележи подобрение в сравнение с индикатора за цялата 2024 г. от 41.3 на сто.

Консолидираните обслужвани кредити (Фаза 1+2) се увеличават с 4% на тримесечна база,

водейки полугодишния растеж до 7%, а годишния растеж – до 12% (след корекция за валутни ефекти и изключвайки ефекта от продажбата на дъщерното дружество в Румъния).

Въз основа на резултатите и тенденциите през първото полугодие на 2025 г., и при допускането, че оперативната среда ще остане стабилна, въпреки продължаващата геополитическа несигурност, OTP преразглежда своите предишни прогнози за финансовите резултати на Групата за 2025 г. в две направления. Първо, през първото полугодие на 2025 г. консолидираният коефициент на разходите за кредитен риск достига 66 базисни пункта, което е по-високо в сравнение с 38 базисни пункта за цялата 2024 година. От OTP не очакват подобрение на този коефициент през второто полугодие, което да доведе до същото ниво от миналата година. Второ, полугодишното съотношение „разходи-приходи“ е 38.8%, при условие че показателите, отчетени наведнъж за цялата година, са разпределени равномерно, което е по-добро от нивото за цялата 2024 г., което беше 41.3 на сто.

В подкрепа на данните,

OTP Group показва финансова устойчивост в стрес теста на Европейския банков орган (ЕБО) за 2025 година.

Групата се класира в първата една трета от 64 участващи европейски банки, което е почти 75% от банковия сектор в ЕС от гледна точка на общи активи. „Резултатите потвърждават, че дори при тежък хипотетичен икономически спад OTP би запазилa капиталовите нива над регулаторния минимум през целия тригодишен хоризонт на стрес теста“, отбелязват от банката.