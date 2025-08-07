Десни депутати окупираха парламента на Бразилия в защита на Жаир Болсонаро

Десни депутати и сенатори от партията на бившия президент Жаир Болсонаро окупираха трибуните в двете камари на бразилския Конгрес в знак на протест срещу наложения му домашен арест. Протестът, който започна късно във вторник, заплашва да блокира работата на законодателния орган, докато исканията на демонстрантите не бъдат изпълнени, предаде БТА.

„Няма да напуснем, докато председателите на двете камари не се срещнат, за да решат проблема с националния суверенитет“, каза Состенис Кавалканте, лидер на парламентарната група на крайнодясната Либерална партия на Болсонаро.

Протестът е пряк отговор на решението на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис, който в понеделник нареди бившият президент да бъде поставен под домашен арест. Причината е нарушаване на ограничения, наложени в рамките на разследване за заговор за преврат след изборите през 2022 година.

Протестиращите призовават за гласуване на процедура по импийчмънт срещу Мораес, както и за амнистия за участниците в щурмуването на правителствени сгради през януари 2023-та. Докато това не стане, те смятат да блокират всички гласувания в Конгреса.