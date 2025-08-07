Покана за избор на обслужващи банки на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП- гр. Габрово

„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП кани търговските банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България, да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на шест договора за банково обслужване всеки един за срок от три години. Ще се оценяват по количествен критерий с тежест 60% и неколичествени критерии с тежест 40%.

Подробното описание и съдържание на документацията е достъпно свободно на интернет страницата на Възложител – https://scdp.bg/procedures?cid=11&bid=&year=&period=

Минималните условия за допустимост до участие в конкурса са:

1. Възможност да предоставят услугата „електронно банкиране” (активно и пасивно), което трябва да включва минимум следното:

достъп в реално време до услугите на банката, с висока степен на сигурност, интегрирано в Интернет средата;

достъп на Директора на предприятието, до всички сметки в Банката от един акаунт.

денонощно, в реално време управление на средствата;

справка на състоянието и движенията по сметката;

извършване на преводи в лева и валута;

извършване на безкасова покупко-продажба на валута.

2. Kоефицент на ликвидните активи не по-малко от 20% за изминалия 12 – месечен период.

3. Обща капиталова адекватност на банката не по-малко от 12% за изминалия 12 – месечен период.

4. Не може да се оферира отрицателна лихва

Място и срок на подаване на офертите:

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в административната сграда на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП на адрес: гр. Габрово 5300, ул. Бодра смяна 3 в срок не по-късно от 16:00 часа на 22.08.2025 г.

Отваряне на офертите:

Комисия, назначена от Възложителя, ще разгледа и оцени офертите на 25.08.2025 г. от 10 часа. Заседанията на комисията са публични.

Допълнителна информация:

На посочения по-горе адрес, както и на телефони: 066 800 077 – Петьо Цонев – главен счетоводител