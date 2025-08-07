Депозитите нарастват като брой и общ размер и вече са 144.54 млрд. лева

Броят на депозитите на сектори „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД*“ към края на второто тримесечие нараства на годишна база с 1.4%, а общият им размер – с 10 на сто. Те са общо 144.54 млрд. лева. Това отбелязват от Българската народна банка.

В края на второто тримесечие

броят на депозитите на сектор „Домакинства и НТООД“ е 9.02 милиона, като нараства

на годишна база с 1.1 на сто. Размерът на тези депозити в края на юни се увеличава на годишна база с 11.2% и достига 93.15 млрд. лева. В края на юни спрямо края на първото тримесечие, броят на тези депозити се увеличава с 0.3%, а размерът – с 2.5 процента.

Към края на юни в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 19.3 на сто. Влоговете над 100 хил. до 200 хил. лв. са с дял от 17.3%, а тези над 10 хил. до 20 хил. лв. са 11.5% от всички.

Най-малък е делът на депозитите до 1000 лева – само 0.8 на сто.

Влоговете над 1 млн. лева са с для от 5.2% от всички.

Влоговете на сектор „Нефинансови предприятия“ в края на юни са 654 700 броя,

като се отчита ръст от 4.9% спрямо края на същия месец на миналата година. В края на второто тримесечие размерът на тези влогове е 46.94 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 6.1 на сто. Спрямо края на март тази година броят им се увеличава с 1.3%, а размерът им – с 0.4 процента.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия (24.9%), Преработваща промишленост (14.1%) и Строителство (9.7%). Образованието е с най-малък дял – само от 0.7 на сто.

Към края на юни в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 59.6%.

Депозитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на юни са 8221 броя,

като се отчита ръст от 6.2% спрямо края на същия месец година по-рано. В края на второто тримесечие размерът на тези влогове е 4.46 млрд. лева, като на годишна база той се увеличава с 30.5 на сто. Спрямо края на март броят им се повишава с 1.8%, но размерът им спада с 3.3 процента.

Към края на юни в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 89.5 на сто.

*Сектор „Домакинства и НТООД“ включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД).