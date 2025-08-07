Търговските данни на Франция изпращат „предупредителен сигнал“ на ЕС

Министърът на търговията на Франция Лоран Сен-Мартен заяви, че последните експортни данни будят тревога, защото митата на американския президент Доналд Тръмп застрашават световното стопанство. Количеството вносни стоки е скочило значително и е надхвърлило лекото увеличение на продажбите в чужбина, като резултатите на хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост са особено обезпокоителни, коментира на 7 август новата информация Сен-Мартен.

„Като цяло, търговският баланс ни изпраща истински предупредителен сигнал, особено след постигнатото споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, което създава нов глобален контекст“, подчертава министърът в интервю за френския вестник „Монд“.

Бившият ръководител на Business France – публична консултантска компания, която насърчава растежа на износа и чуждестранните инвестиции, призова Европа да действа за по-бързо повишаване на конкурентоспособността си, ако регионът не иска да изостане.

Всеобхватните мита на Тръмп влязоха официално в сила на 7 август, като ЕС е обложен с 15-процентна ставка, засягаща търговски оборот за около 320 млрд. щ. долара. Първоначално той заплаши да наложи мито от 50 процента.

Франция беше настроена критично към споразумението между Брюксел и Вашингтон, което премиерът Франсоа Байру нарече „подчинение“. Въпреки това, то получи похвали от няколко европейски лидери, включително германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджия Мелони, които смятат, че е „устойчиво“.

Според публикуваните данни на 7 август, френският търговски дефицит се е раздул с 2.8 милиарда евро през второто тримесечие в сравнение с предходните три месеца и е достигнал 22.9 милиарда евро. Министерството на икономиката заяви, че е имало лек спад във френския износ за Съединените щати след въведените допълнителни търговски мита през април. Тенденцията изглежда е в отрицателна корелация с равнищата на налозите, констатира министерството.

В същото време, по-високият внос от Китай, Югоизточна Азия, Мексико и Канада повдига въпроса за евентуално пренасочване на американския износ на тези страни, добави ведомството.

Сен-Мартен заяви, че американските мита все още не са се „отразили категорично“ в търговските данни, но допълни, че се очаква те да забавят световната икономика, което рискува да спре инвестициите.

„За Франция и Европа тази сделка създава двойна заплаха: загуба на износ за САЩ и отслабен глобален растеж“, коментира той за „Монд“. И отбелязва, че споразумението осигурява видимост за бизнеса, но не е нито добро, нито балансирано, да не говорим, че „все още не е приключило“

„Уверени сме, че аерокосмическият сектор ще бъде освободен от тези мита и през следващите седмици ще се опитаме да осигурим допълнителни изключения“, каза Сен-Мартен.

Той изтъква факта, че не е възможно да се премести производството на коняк, арманяк и шампанско отвъд Атлантика, каквито са изискванията на стопанина на Белия дом към други сфери. И допълва, че правителството ще направи всичко възможно, за да защити стратегически сектори като химикалите и фармацевтичните продукти.