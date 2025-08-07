Сдружение за модерна търговия: Има опасения у бизнеса, че държавата си гласува извънредни правомощия

Има опасения у бизнеса, че държавата си гласува извънредни правомощия. Това коментира изпълнителният директор на Сдружение за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на БНР по повод новото задължение на бизнеса всяка сутрин да обявява на сайта си цените на продуктите.

Припомняме, че тази мярка е само до търговските обекти с годишен оборот над 10 млн. лв. за предходната финансова година, като те ще бъдат задължени всеки ден, не по-късно от 7:00 часа сутринта, да публикуват на своите уебсайтове цените на стоките от така наречената голяма потребителска кошница. Конкретният списък със стоки ще се определя от Комисията за защита на потребителите.

Николай Вълканов подчерта, че основната работа на търговеца не е да дава безкрайни справки, данни и да се занимава с проверки, които отнемат часове. Той обърна внимание, че всичко това изключително много натоварва както екипите в административните офиси, така и тези, които са на първа линия в магазините.

Според него накрая резултатът ще е едно извратено усещане за свръхконтрол, който ще увреди ежедневната работа на търговците на дребно. Вълканов бе категоричен, че подобни сериозни промени – каквито са последните изменения в Закона за въвеждане на еврото – не е трябвало да се правят в последния момент, тъй като това внася допълнителна несигурност в гражданите и е трябвало да се избегне. Освен това според Вълканов последните законодателни промени нарушават баланса между желанието на държавата да смекчи даден риск и свободното функциониране на пазара.

„С извънредните правомощия, които се дават на Министерския съвет – да определи дали са налице някакви резки повишения на цените, без да е ясно каква е дефиницията за това; да прецени по собствено усмотрение какви мерки да предприеме – и всичко това без санкция на Народното събрание, за мен лично е потъпкване на парламентаризма. Не мога да си обясня как е възможно самите народни представители да гласуват, че Министерският съвет може да прави каквото си иска, без тяхната санкция. Това е предпоставка за изключително груба намеса на пазарните отношения„, обясни Николай Вълканов.

По думите му единственото, което в момента пази интереса на потребителя, е конкуренцията, свободният пазар и възможността за достъп до широк набор от стоки на атрактивни цени.

По отношение на „магазините за хората“ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия коментира, че е щяло да бъде много по-разумно вместо заложените в бюджета 10 млн. лв. да се отделят по-малко – 200 000 лв., но с тях да се създаде експонатен магазин в центъра на София, който да напомня на държавните магазини от времето на социализма.

Вълканов предупреди и че има риск не всички търговци да издържат на тормоза, който ще продължи до 8 август 2026 г., и някои от тях да затворят. Той добави и че няма яснота дали мерките няма да бъдат продължени и след 8 август.

По отношение на Закона за доставки на храни, който е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи до 12 август, Вълканов обърна внимание, че нито една от критиките не е отразена. Той предупреди и че ако правителството продължава да действа в същия дух, то много скоро ще стане обект на наказателна процедура от Европейската комисия.