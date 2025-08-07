Възстановено е движението през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки

Възстановено е движениета през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

Извършва се основен ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3.5 тона.

Трафикът е нормален на всички гранично-контролни пунктове със Сърбия и с Турция.