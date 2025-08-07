Продължава борбата с горските пожари в Сакар и Пирин

Трети ден продължава борбата с опустошителния пожар в планината Сакар, който вече е унищожил около 30 000 декара горска растителност, пасища и храсти. Огнената стихия дори премина автомагистрала „Марица“, което наложи нейното временно затваряне и отклоняване на движението между Харманли и Любимец.

В гасенето участват двата шведски самолета, както и военен хеликоптер „Кугър“, които от въздуха се борят със стихията. На терен работят около 17 пожарни коли, специализирани машини и доброволчески екипи.

Продължава частичното бедствено положение в селата Йерусалимово, Доситеево и Коларово. На място продължават действията на огнеборците, като работата им все още не е приключила.

Борбата продължава и в района на Пирин, до село Илинденци. След близо седмица усилия огънят все още не е напълно локализиран, въпреки че вече е ограничен до по-малка проблемна зона. След близо седмица борба с пламъците и там се наложи в гасенето да се включи военен хеликоптер „Кугър“.

Общо 119 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие в страната, а пожарникарите са реагирали на 165 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара. Седем от тях са станали в жилищни сгради, един в промишлена сграда, два в спомагателни, временни постройки, седем в транспортни средства, два в селското стопанство и др. Без нанесени материални щети са възникнали 94 пожара, от които 52 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 31 в отпадъци и др.

Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства. Оказана е техническа помощ на други ведомства, сред които МВР. През изминалото денонощие са подадени девет лъжливи повиквания.