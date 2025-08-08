Двойното обозначаване на цените вече е задължително, но глоби ще се налагат след 8 октомври

От днес всички търговци в страната са длъжни да показват цените на стоките и услугите си едновременно в левове и в евро. Това изискване ще важи до 8 август 2026 г., а дотогава Национална агенция за приходите (НАП) и Комисия за защита на потребителите (КЗП) ще извършват масови проверки за необосновано покачване на цените. Промените в Закона за въвеждане на еврото, приети преди седмица от Народното събрание, вече са обнародвани в „Държавен вестник“.

Според Закона за въвеждане на еврото, всички търговци, онлайн магазини, институции, доставчици на услуги и др. трябва ясно и четливо да посочват цените на стоки и услуги както в лева, така и в евро, по фиксирания курс от 1 евро = 1.95583 лева. Преобразуваната цена в евро трябва да е с точност до втория знак след десетичната запетая. Всяко отклонение от този курс може да се приеме за подвеждаща търговска практика, което се счита за нарушение и води до санкции.

Предвидени са и отсрочки: цените в таксиметровите бележки ще се изписват в двете валути от 31 октомври, а за книги, учебници, помагала и детски издания с илюстрации, за рисуване или оцветяване – от 1 януари 2026 година.

Много търговци започнаха да изписват цените си в левове и евро още преди месец. Въпреки това в закона е предвиден гратисен период до 8 октомври, тъй като за някои по-специфични бизнеси времето не е достатъчно, за да сменят всички етикети. До тази дата контролните органи няма да налагат глоби на фирмите, които още не са въвели двойно обозначение на цените в касовите бележки и етикетите, а при проверки НАП и КЗП ще издават писмени предупреждения.

След изтичането на срока глобите за липса на двойно обозначение, неправилно превалутиране или закръгляване ще са следните: при първо нарушение от 1000 до 10 000 лв, а при повторно – от 2000 до 20 000 лева. Освен това могат да бъдат наложени имуществени санкции в размер от 5000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – между 10 000 и 200 000 лева.

За предприятия с годишен оборот над 50 млн. лв., санкциите могат да достигнат до 0,5% от оборота при първо нарушение и до 1% при повторно, но не повече от 1 милион лева.

Сериозно затруднение се оказа и настройването на касовите апарати да работят едновременно в левове и евро. За тях също е даден срок до 8 октомври, тъй като досега са адаптирани едва половината от близо 500 000 устройства.

Друга важна промяна е забраната от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. фирмите да вдигат необосновано цените на стоките и услугите, които продават директно на потребители. Тази разпоредба срещна най-силни критики, заради липсата на яснота какво означава „необосновано„. Неяснотата и предвидените първоначално солени глоби предизвикаха масово поскъпване на редица стоки и услуги в последния месец, тъй като търговците решиха да се презастраховат, след като няма да могат да вдигат цените до 8 август 2026 година.

В сила влиза и новото задължение на големите търговци с обороти над 10 млн. лв. в периода на двойно обозначаване на цените да ги публикуват всеки ден до 7.00 часа в машинночетим формат на интернет страниците си, но и това задължение има гратисен период до 8 октомври. Конкретният списък със стоки ще се определя от КЗП.

В случаите, когато даден търговец не разполага със собствен сайт, той ще трябва да предоставя информацията директно на КЗП. Комисията ще поддържа централен уебсайт, на който ще се публикуват данни за цените на различните търговци.

В сила влиза и разпоредбата Министерският съвет да може да приема извънредни мерки за противодействие в случай на „значително“ нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Не е ясно какви може да са тези мерки и какъв ръст се смята за значителен. Уточнява се само, че те ще се отнасят за стоки и услуги от първа необходимост като хляб, мляко, яйца, брашно, олио и други, питейна вода, електроенергия и топлоенергия за битови нужди, лекарствени продукти по лекарско предписание, които не се реимбурсират от касата и базови средства за лична хигиена.