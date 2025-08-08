OpenAI пусна новия модел GPT-5

Компанията за генеративен изкуствен интелект OpenAI обяви в четвъртък (6 август) най-новия и най-усъвършенстван мащабен модел на изкуствен интелект GPT-5. Компанията прави модела достъпен за всички, включително за потребители ползващи безплатната форма. Според OpenAI моделът е по-умен, по-бърз и „много по-полезен“, особено в области като писане, програмиране и здравеопазване.

Откакто пусна чатбота си ChatGPT през 2022 г., OpenAI се изстреля в световния център на вниманието. Компанията заяви, че очаква да достигне 700 милиона активни потребители седмично в ChatGPT тази седмица и води преговори с инвеститори за потенциална продажба на акции при оценка от около 500 милиарда долара.

Според OpenAI новият модел GPT-5 има по-ниска честота на „халюцинации“, което означава, че измисля отговори по-рядко. Компанията също така е провела обширни тестове за безопасност по време на разработката на GPT-5, включително 5000 часа тестване.

Вместо директно да отказва да отговаря на потребителски въпроси, ако са потенциално рискови, GPT-5 ще използва т.нар. „безопасни завършеци“, заявиха от компанията. Това означава, че моделът ще дава обобщени и внимателни отговори в рамките на зададени ограничения, така че да не могат да бъдат използвани за нанасяне на вреда.

„GPT-5 е обучен да разпознава кога дадена задача не може да бъде изпълнена, да избягва спекулации и да обяснява по-ясно ограниченията си, което намалява непотвърдените твърдения в сравнение с предишните модели“, каза Мишел Покрас, ръководител на екипа по следобучение в OpenAI.