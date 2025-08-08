Засега общо 15 оферти са подадени за конкурса за сметопочистване на София

Общо 15 оферти от 11 различни фирми (някои в консорциуми) са подадени за седемте обявени позиции за сметопочистване и извозване на отпадъци в София, става ясно от информация, публикувана на сайта на Столична община. Сред тях има и фирма от чужбина, както и няколко по-малки, които досега не са участвали в сметопочистването на столицата.

„За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците. Това е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има, че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо”, коментира кметът на София Васил Терзиев.

За пет от обявените позиции, чиито срок изтече вчера (7 август), са подадени общо 13 оферти от единайсет различни фирми (някои в консорциуми). Ето разпределението:

● Зона 2 („Искър”, „Панчарево”, „Кремиковци”):

▪️„ЕСС“ ДЗЗД (ТЕХНО ИМПОРТ ЕКСПОРТ 23 ЕООД)

▪️ЗМБГ EАД

▪️БКС Чистота ЕООД

● Зона 3 („Изгрев”, „Слатина”, „Подуяне”):

▪️„КОНСОРЦИУМ „ЧИСТОТА СРЕДЕЦ““ („Еко Клийн Сървиз“ ЕООД)

▪️„ЕСС“ ДЗЗД (ТЕХНО ИМПОРТ ЕКСПОРТ 23 ЕООД)

▪️„СОРИКО-БАКС” ДЗЗД (БАКС 99 АД)

● Зона 4 („Илинден”, „Надежда”, „Сердика”):

▪️НОРМ САНАИ ЮРЮНЛЕРИ ИМАЛЯТ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ – КЛОН СОФИЯ КЧТ

▪️ЗМБГ EАД

▪️НЕЛСЕН – ЧИСТОТА ЕООД

● Зона 5 („Банкя”, „Връбница”, „Нови Искър”):

▪️БКС „Чистота“ ЕООД

▪️НЕЛСЕН – ЧИСТОТА ЕООД

● Зона 6 („Люлин“ и „Красно село“):

▪️НОРМ САНАИ ЮРЮНЛЕРИ ИМАЛЯТ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ – КЛОН СОФИЯ КЧТ

▪️„КОНСОРЦИУМ „ПОЧИСТВАНЕ ТРИАДИЦА“ (ТРАНС 2025 ЕООД)

За зони 1 и 7, за които към момента има по един кандидат, Столична община удължава срока с две седмици или общо 14 календарни дни от обявяването им в ЦАИС, за да се гарантира конкуренция.

В новите договори, които ще бъдат валидни до 2030 г., общинарите въвеждат редица ключови промени. Сред основните акценти са увеличените санкции за неизпълнение, които са от два до десет пъти по-високи от досегашните, и облекченият режим за тяхното налагане.

Припомняме, че през юни заместник-кметът по екология в общината – Надежда Бобева – обяви, че санкцията за пропуснато обслужване на контейнер ще се повиши от 500 на 1000 лева, за прекъсване на GPS връзка на камион глобата се увеличава от 1000 на 10 000 лева, за системно неизпълнение на задълженията по договора санкцията се вдига от 30 000 на 100 000 лева.

Договорите задължават фирмите да въведат и умна система за автоматичен контрол, която включва сензори, камери и бордови компютри, с цел премахване на възможностите за злоупотреби.

Освен това новите поръчки изискват повече механизирано чистене, включително миене на улиците с по-високо налягане на водата, както и повече техника за снегопочистване на тротоари и малки улици.

Гаранциите за изпълнение вече ще бъдат единствено банкови гаранции, с размер, увеличен от 1% на 2% от стойността на договора, с което, според общинарите, се осигурява надеждна защита на обществения интерес.

Комисия от експерти на Столична община и Столичния инспекторат вече започна работа по подадените оферти. Процесът ще премине през три основни етапа.

Първият етап включва първоначална проверка за съответствие на кандидатите с изискванията на поръчката.

Вторият етап е за подробна оценка на това как фирмите планират да изпълнят услугата и какви решения предлагат.

В рамките на третия етап предстои анализ на предложените в офертите цени за всяка от дейностите и тяхната съпоставимост с качеството на услугата.

Столичната община очаква до края на октомври процесът да приключи с успешно избрани изпълнители за всяка от зоните.