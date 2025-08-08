Meta се обръща към PIMCO и Blue Owl за финансиране от 29 млрд. долара

Американският технологичен гигант Meta е ангажирала американския облигационен гигант PIMCO и мениджъра на алтернативни активи Blue Owl Capital да ръководят финансиране на стойност 29 милиарда долара за разширяване на центровете ѝ за данни в селски район на Луизиана, съобщи Reuters.

PIMCO ще поеме около 26 милиарда долара дълг, вероятно чрез емисия облигации, докато Blue Owl ще осигури 3 милиарда долара под формата на капитал, заяви източникът, пожелал анонимност. Според Bloomberg, компанията работи с Morgan Stanley за набиране на средства, а Apollo Global Management и KKR също са били сред кандидатите за водеща роля в сделката до финалния етап от преговорите.

Тя идва в момент, когато Meta търси партньори, за да финансира разширяването на инфраструктурата си за изкуствен интелект. Миналата седмица компанията съобщи в документ до регулаторите, че планира да продаде активи от центрове за данни на стойност около 2 милиарда долара. Това е част от стратегия за съвместно развитие с цел споделяне на разходите по изграждането на съоръжения за генеративен изкуствен интелект.

През юли изпълнителният директор на Meta Марк Зукърбърг заяви, че компанията ще инвестира стотици милиарди долари в изграждането на няколко огромни центъра за данни за звеното си за суперинтелект, засилвайки усилията си в тази технологична надпревара и в битката за най-добрите инженери.

Първият ѝ мулти-гига-ватов център за данни, наречен Prometheus, се очаква да бъде въведен в експлоатация през 2026 г., а друг проект, наречен Hyperion, ще може да достигне капацитет до 5 гигавата през следващите години, сподели Зукърбърг миналия месец в социалната си мрежа Threads.