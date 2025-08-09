Министерство на здравеопазването търси директори на три болници

Министерството на здравеопазването обяви конкурси за директори на няколко болници, съобщиха от ведомството. Процедурите се налагат поради различни причини – изтичане на мандати, подадени молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съветите на директорите според изискванията на закона.

Конкурсни процедури се откриват за ръководни позиции в няколко болници и здравни заведения, сред които са „МБАЛ Света Анна-София“, „УМБАЛ-Пловдив“, „МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов-Ловеч“, „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ и Националната кардиологична болница.

Също така конкурс е обявен за търговското дружество „БУЛ БИО – Национален център по заразни и паразитни болести“. Освен това се търси и ликвидатор за дружеството „ВИМЕДИТ“ ЕООД във Видин.

В някои случаи са назначени временни ръководители до провеждането на конкурс, за да се гарантира непрекъснато управление на дружествата. В определени лечебни заведения предстои стартиране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съгласно Закона за публичните предприятия.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че целта на тези действия е да се осигури законосъобразност, приемственост и стабилен управленски капацитет в лечебните заведения.