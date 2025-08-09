РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Министерство на здравеопазването търси директори на три болници

Министерство на здравеопазването търси директори на три болници

Министерството на здравеопазването обяви конкурси за директори на няколко болници, съобщиха от ведомството. Процедурите се налагат поради различни причини – изтичане на мандати, подадени молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съветите на директорите според изискванията на закона.

Конкурсни процедури се откриват за ръководни позиции в няколко болници и здравни заведения, сред които са „МБАЛ Света Анна-София“, „УМБАЛ-Пловдив“, „МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов-Ловеч“, „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ и Националната кардиологична болница.

Също така конкурс е обявен за търговското дружество „БУЛ БИО – Национален център по заразни и паразитни болести“. Освен това се търси и ликвидатор за дружеството „ВИМЕДИТ“ ЕООД във Видин.

В някои случаи са назначени временни ръководители до провеждането на конкурс, за да се гарантира непрекъснато управление на дружествата. В определени лечебни заведения предстои стартиране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съгласно Закона за публичните предприятия.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че целта на тези действия е да се осигури законосъобразност, приемственост и стабилен управленски капацитет в лечебните заведения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени