РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Потушени са 130 пожара за денонощие

Потушени са 130 пожара за денонощие

За изминалото денонощие са потушени 130 пожара, сочат данни от сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитирани от БТА. Екипите ѝ са реагирали на 177 сигнала за произшествия.

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които девет в жилищни сгради, два в промишлени сгради, десет в транспортни средства и други.

Без нанесени материални щети са възникнали 101 пожара, от които 59 в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 34 в отпадъци, 7 други.

Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции

Лъжливите повиквания са 12.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени