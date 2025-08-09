Фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз е готов да отпусне 3 млрд. евро на един „демократичен“ Беларус

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз подкрепя един „демократичен“ Беларус и потвърди готовността на съюза да предостави пакет от 3 млрд. евро за подпомагане на страната в прехода ѝ към демокрацията.

„Пет години след фалшифицираните избори в Беларус, нашата подкрепа за беларуския народ остава решителна. Няма да спрем, докато всеки един от над 1000 политически затворници не бъде освободен. Докато демократичните стремежи на беларуския народ не бъдат изпълнени„, написа тя в социалната медийна платформа „Екс“.

Тя подчерта, че Европейският съюз продължава да подкрепя гражданското общество, независимите медии, защитниците на правата на човека и беларуските демократични сили. По думите ѝ, когато настъпи моментът за демократичен преход, съюзът ще бъде подготвен и ще изпълни ангажимента си да осигури пакет от 3 млрд. евро за подкрепа на демократична Беларус.

Фон дер Лайен изрази пълната си подкрепа и солидарност към всички беларуси, като пожела скоро да настъпи денят, в който техните надежди за свободно и демократично бъдеще ще се сбъднат.