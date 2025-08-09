РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Във Варна се готви нов протест под надслов "На вечеря при Пламенка"

Жители на Варна планират нов протест пред заведение, за което се твърди, че е собственост на Пламенка Димитрова – жената, подала сигнал, довел до ареста на кмета на морската столица Благомир Коцев, двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, и на бизнесмена Ивайло Маринов, съдружник във фирмата, спечелила разследваната за корупция обществена поръчка, който в крайна сметка беше пуснат с мярка „подписка“, защото не бяха намерени достатъчно доказателства срещу него.

Демонстрацията е насрочена за петък, 15 август, в деня на празника на града.

Организаторите заявяват, че отбелязват месец от „неправомерното“ задържане на Коцев, Кателиев, Стефанов и настояват за тяхното освобождаване.

Четиримата обвиняеми са разследвани за участие в организирана престъпна група, действала във Варна от юли 2024 г. до 19 ноември 2024 г., с цел престъпления по служба, подкупи, пране на пари. От стойността на обществената поръчка за доставка на храна за деца и пълнолетни се твърди, че била искана сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лева.

Според магистратите има данни Коцев да се е срещал с Пламенка Димитрова (бел. ред. – основен свидетел по делото), както и да е знаел за искането за подкуп. Често били обсъждани проценти от обществената поръчка чрез предаване на пари на ръка. Отчетена бе активна роля на Кателиев. Показанията на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов бяха определени като такива „с висока степен на автентичност„, макар и приети с критичност. Иванов се отрече публично от показанията си с обяснение за отказан натиск от служители на КПК, но реално те не могат да бъдат оттеглени; може да бъдат дадени други при друг разпит, който обаче не бе направен.

