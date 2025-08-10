Open AI на Сам Алтман и Grok на Илон Мъск се състезават на шахматен турнир

OpenAI o3 постигна убедителна победа над xAI Grok 4 на Илон Мъск във финала на шахматния турнир Kaggle AI Exhibition. Според The Independent, крайният резултат е бил 4:0 в полза на o3, което добавя още пикантност към дългогодишното съперничество между съоснователя на OpenAI Сам Алтман и Илон Мъск, който преди това се е опитвал да придобие OpenAI след неговото напускане.

На финала o3 се представи безупречно, спечелвайки и четирите игри. И двете системи се класираха за финалите, след като убедително победиха съперниците си в предишните кръгове на състезанието. В отговор на поражението на своя модел, Илон Мъск заяви, че игровите способности на Grok са били „екстра“ и не са били приоритет при неговото разработване.

Турнирът Kaggle AI събра някои от водещите световни модели на изкуствен интелект

от компании като Anthropic, DeepSeek, Google и Moonshot AI. Докато компютрите успяват да победят най-добрите шахматисти в света от 1997 г. насам, когато Deep Blue на IBM победи Гари Каспаров, а Google DeepMind по-късно създаде самообучащи се системи за шах и Го, тазгодишното състезание бележи първия голям тест на големи езикови модели (LLM) като ChatGPT в стратегическите игри.

Матс Андре Кристиансен, главен изпълнителен директор и съосновател на Take Take Take, подчерта, че за разлика от Каспаров срещу Deep Blue през 90-те години, ключовата стойност на този турнир не е толкова зрелищността, а по-скоро изследването на това как съвременните модели с изкуствен интелект мислят и вземат решения.

Интересното е, че през юли самият настоящ световен шампион по блиц шахмат

Магнус Карлсен демонстрира превъзходство над ChatGPT в онлайн мач,

без да загуби нито една фигура. Коментирайки резултата от финала между Grok и o3, Карлсен оцени шахматния рейтинг на Grok на около 800 точки, а на o3 – на 1200. За сравнение, неговият собствен пиков рейтинг е 2882 точки.