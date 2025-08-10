Денят по диагонал – 10 август 2025 г.

Президентът Румен Радев заяви пред журналисти във Варна, че прибързаните действия по въвеждането на еврото са изчерпали хазната и сега правителството търси средства, като планира продажба на държавни имоти.

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските„, коментира държавният глава.

Той заяви, че една грешка води до следваща, като от това ще спечели единствено „клиентелата на новата коалиция„, докато всички българи ще обеднеят, а природата ще пострада. По тази причина е наложил вето и очаква депутатите да преразгледат ситуацията.

Кабинетът „Желязков“ реагира скоростно на обвиненията на държавния глава Румен Радев, който заяви, че „правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница, защото стягат най-големия грабеж от 90-те години насам“.

Промените в Закона за държавната собственост, върнати за ново разглеждане от президента, бяха приети на 31 юли с гласовете на ГЕРБ, „Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“ не участваха в гласуването.

Всички пенсионери, които живеят в чужбина и получават пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ), ще трябва до края на тази година да подадат декларация, за да продължат да получават сумите от България. От следващата година това ще бъде ежегодно изискване, валидно всяка година между 1 ноември и 31 декември.

Промяната е записана в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и цели да предотврати неправомерното изплащане на пенсии след смъртта на получателя, тъй като често липсва навременно уведомяване за такива случаи. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, публикувани за обществено обсъждане.

Ryanair обяви в официално изявление, че наземният екип на летище София не е успял да потвърди безопасното изключване на батерията на инвалидна количка, поради което пилотът е отказал да я приеме на борда. По-рано същия ден транспортният министър Гроздан Караджов разпореди спешна проверка, след като пътници от полет София – Милано-Бергамо били свалени от самолета заради спор относно превоза на инвалидната количка.

Министър Караджов определи ситуацията като „пореден скандален случай на летище „Васил Левски“ – София“ и настоя за изясняване на всички обстоятелства.

Десетки хиляди души протестираха в Тел Авив срещу плановете на правителството за разширяване на войната в Газа, съобщава ДПА, позовавайки се на израелски медии.

Демонстрацията бе организирана от форум на близки на заложници, отвлечени от „Хамас“ и отведени в ивицата Газа, които се страхуват, че новите военни действия ще застрашат живота на техните роднини.