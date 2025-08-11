РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Австралия признава палестинската държава през септември

Антъни Албанезе

Австралия ще признае палестинската държава следващия месец, съобщи премиерът Антъни Албанезе. Този ход засилва международния натиск върху Израел след като подобни намерения обявиха Франция, Великобритания и Канада.

Албанезе подчерта на пресконференция, че решението с две държави е „най-добрата надежда“ да спре насилието в Близкия изток и да се сложи край на конфликта, страданието и глада в Газа.

Той разкритикува правителството на Бенямин Нетаняху, заявявайки, че то препятства осъществяването на този вариант „чрез бързо разширяване на незаконни селища, заплахи за анексиране на окупираните палестински територии и изрично противопоставяне на признаването на всяка палестинска държава.“ Според австралийския министър- председател, мирът ще е временен, ако израелците и палестинците нямат свои държави.

По-рано днес, 11 август, външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс оповести, че страната му също обмисля дали да признае палестинската държава, съобщи Ройтерс.

