Nvidia и AMD ще плащат на САЩ 15% от приходите от продажби на чипове в Китай

Най-големите американски производители на чипове Nvidia и AMD постигнаха споразумение с правителството на САЩ, като се ангажираха да плащат 15% от приходите от продажбата на своите съвременни полупроводници в Китай. Тази необичайна стъпка, договорена с администрацията на Доналд Тръмп, е условие за получаване на експортни лицензи, съобщава Financial Times, позовавайки се на американски служител.

Става дума за чиповете H20 на Nvidia и MI308 на AMD. Експертите наричат подобно споразумение безпрецедентно, тъй като не е имало предишни случаи американска компания да дава на властите дял от приходите за експортни разрешителни. Администрацията на Тръмп все още не е решила как ще бъдат използвани средствата.

Това споразумение е резултат от затягането на ограниченията за износ на САЩ.

През януари Министерството на търговията на САЩ въведе нови мерки за контрол върху износа на усъвършенствани чипове и модели с изкуствен интелект (ИИ), позовавайки се на необходимостта от защита на националната сигурност и предотвратяване на използването на технологията от „неприятелски настроени страни“ за оръжия, кибератаки или масово наблюдение. Китай остро критикува ограниченията.

Този ход подчертава продължаващото технологично и търговско съперничество между Вашингтон и Пекин.

В началото на август Китай призова Съединените щати да облекчат контрола върху износа

на високопроизводителни чипове с памет (HBM) като част от текущите търговски преговори, съобщи Financial Times, позовавайки се на хора, запознати с дискусиите във Вашингтон.

Според идсанието, ключови преговарящи, включително американският пратеник Скот Бесент, са провели три кръга търговски консултации с китайска делегация, водена от вицепремиера Хе Лифенг, през последните три месеца. Ограниченията върху чиповете са били основна тема на дискусия по време на тези срещи.

Един от източниците на Financial Times припомни, че американската администрация разглежда контрола върху HBM чиповете като най-същественото ограничение за увеличаване на производството на чипове с изкуствен интелект в Китай. Според него, облекчаването на тези мерки би могло да бъде значително предимство за китайски компании като Huawei и SMIC, позволявайки на Китай да произвежда милиони ИИ чипове годишно и потенциално да отклони оскъдните доставки на HBM от американския пазар.

Настоящият краен срок за постигане на търговско споразумение между САЩ и Китай изтича на 12 август. Въпреки това, министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник изрази увереност по-рано тази седмица, че администрацията вероятно ще удължи „търговското примирие“ с 90 дни.