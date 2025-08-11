Кардиологът Аурелио Рохас заяви, че кафето не повишава кръвното налягане

Кафето не повишава кръвното налягане. Кардиологът Аурелио Рохас, в интервю за La Razon, опроверга популярен мит за тази напитка.

„Проучванията свързват консумацията на кафе с по-нисък риск от деменция и когнитивен спад, но не и с високо кръвно налягане“, каза той.

Лекарят отбеляза, че

кофеинът е мощен стимулант на централната нервна система.

Специалистът обясни, че затова след изпиване на напитка човек има повече енергия, намалява умствената умора и повишава концентрацията, но всички тези ползи могат да се усетят само ако пиете кафе умерено, предупреди Рохас.

Преди това диетологът Аманда Фигейредо от университета в Сао Пауло в интервю за Terra заяви, че кафето може да попречи на заспиването, ако човек изпие последната чаша от напитката по-малко от шест часа преди лягане.