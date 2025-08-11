Денят по диагонал – 11 август 2025 г.

Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за държавната собственост, като обяви, че ще върне за ново разглеждане приетите на 31 юли текстове. Те засягат режима на сделките с държавно имущество, включително предприятия от т.нар. забранителен списък. Според държавния глава измененията премахват важни законови гаранции, а това може да обезсмисли самото съществуване на списъка и да се отрази негативно върху активите на дружествата.

Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията допусна три от 4-те предложения, внесени в Народното събрание. Това са кандидатурите, предложени от управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН – Стоян Петков, заместникът му Петър Коев и адвокат Мария Даскалова.

Институтът за пътна безопасност е поискал обяснение от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изплатените през 2024 година премии за „добре свършена работа“. Общата сума на бонусите надхвърля 2 274 000 лева и е разпределена между ръководните кадри в агенцията. Председателят на института Богдан Милчев изразява остро недоволство, като посочва, че републиканската пътна мрежа е в изключително лошо състояние и ремонтни дейности почти не се извършват.

Разговорите между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, насрочени за 15 август, може да се проведат в Гирдвуд – курортен град в южната част на община Анкоридж в американския щат Аляска. Срещата може да се проведе в Alyeska Resort. Интересното е, че датите от 12 до 16 август напълно отсъстват от календара им за резервации в хотела.

Окръжната прокуратура-Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу 50-годишен мъж с инициали Д.Д., обвинен в това, че е причинил смърт и нанесъл средна телесна повреда при пътнотранспортно произшествие. Оттам допълват, че обвиняемият е осъждан и преди с влезли в сила 7 присъди. Многократно е санкциониран по административен ред за извършени административни нарушения по Закона за движението по пътищата. Трагичният случай е от преди 3 години и половина.