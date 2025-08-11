Денят по диагонал – 11 август 2025 г.

Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за държавната собственост, като обяви, че ще върне за ново разглеждане приетите на 31 юли текстове. Те засягат режима на сделките с държавно имущество, включително предприятия от т.нар. забранителен списък. Според държавния глава измененията премахват важни законови гаранции, а това може да обезсмисли самото съществуване на списъка и да се отрази негативно върху активите на дружествата.
Номинационната комисия не допусна един от четиримата кандидати за членове на КПК
Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията допусна три от 4-те предложения, внесени в Народното събрание. Това са кандидатурите, предложени от управляващото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН – Стоян Петков, заместникът му Петър Коев и адвокат Мария Даскалова.
Институтът за пътна безопасност иска обяснение за над 2,2 млн. лева премии в АПИ
Институтът за пътна безопасност е поискал обяснение от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изплатените през 2024 година премии за „добре свършена работа“. Общата сума на бонусите надхвърля 2 274 000 лева и е разпределена между ръководните кадри в агенцията. Председателят на института Богдан Милчев изразява остро недоволство, като посочва, че републиканската пътна мрежа е в изключително лошо състояние и ремонтни дейности почти не се извършват.
Разговорите между Тръмп и Путин може да се проведат в хотел в Гирдвуд
Разговорите между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, насрочени за 15 август, може да се проведат в Гирдвуд – курортен град в южната част на община Анкоридж в американския щат Аляска. Срещата може да се проведе в Alyeska Resort. Интересното е, че датите от 12 до 16 август напълно отсъстват от календара им за резервации в хотела.
След влезли в сила 7 присъди 50-годишен мъж пак отива на съд за катастрофа с един загинал
Окръжната прокуратура-Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу 50-годишен мъж с инициали Д.Д., обвинен в това, че е причинил смърт и нанесъл средна телесна повреда при пътнотранспортно произшествие. Оттам допълват, че обвиняемият е осъждан и преди с влезли в сила 7 присъди. Многократно е санкциониран по административен ред за извършени административни нарушения по Закона за движението по пътищата. Трагичният случай е от преди 3 години и половина.