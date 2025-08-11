Комисията за защита от дискриминация започва проверка по случая със сваленото от самолет дете

Комисията за защита от дискриминация се самосезира по случая със сваленото от самолет дете с увреждане. Председателят Елка Божова предлага да бъде образувано производство по чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, за да се установи дали има пряка дискриминация под формата на тормоз и неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от закона.

В доклада си Божова посочва, че отказът на пилота да допусне детето, без да бъдат взети предвид особеностите на инвалидната количка, е в нарушение на чл. 37 от закона във връзка с предоставянето на транспортна услуга по признак „увреждане“.

Тя припомня, че според Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници е крайна мярка, допустима само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Според председателя на комисията е нарушено и правото на достъп до услуги, гарантирано от Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България и Европейския съюз.