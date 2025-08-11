РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Комисията за защита от дискриминация започва проверка по случая със сваленото от самолет дете

Комисията за защита от дискриминация започва проверка по случая със сваленото от самолет дете

Комисията за защита от дискриминация се самосезира по случая със сваленото от самолет дете с увреждане. Председателят Елка Божова предлага да бъде образувано производство по чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, за да се установи дали има пряка дискриминация под формата на тормоз и неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от закона.

Авиокомпания свали от самолет дете с инвалидна количка на летището в София

В доклада си Божова посочва, че отказът на пилота да допусне детето, без да бъдат взети предвид особеностите на инвалидната количка, е в нарушение на чл. 37 от закона във връзка с предоставянето на транспортна услуга по признак „увреждане“.

Тя припомня, че според Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници е крайна мярка, допустима само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Според председателя на комисията е нарушено и правото на достъп до услуги, гарантирано от Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България и Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени