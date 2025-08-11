Бивш заместник-министър на земеделието видя лобизъм в законопроекта за веригите на доставки

Бившият заместник-министър на земеделието Александър Йоцев коментира в ефира на БНР, че предлаганият законопроект за веригите на доставки е лобистки и има за цел да прехвърли тежестта на разпределение на добавената стойност по веригата, като за едни се регламентират минимални надценки, а за други – максимални, без абсолютно никакво отношение и мисъл към потребителя. Според него законопроектът не запушва пробойни, а отваря нови.

Йоцев бе категоричен, че е аксиома, че пазарът е саморегулиращ се и заради това държавата трябва да се намесва в него само при кризисна ситуация. Според него, откакто държавата е обявила, че предстои да вземе мерки за регулирането му, цените са скочили. Бившият заместник-министър обърна внимание, че проблемът е другаде и той е че нямаме достатъчно производство, което да е конкурентоспособно.

„Никой не гледа това, че не произвеждаме“, почерта Александър Йоцев. По отношение на държавното дружество „Магазин за хората“ бившият заместник-министър препоръча всяка седмица то да публикува отчет, за да се види какви са целите му в действителност и отговаря ли то на идеята, с която е създадено.