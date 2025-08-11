РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Номинационната комисия решава за допустимостта на кандидатите за Антикорупционната комисия

В сградата на Народното събрание ще се проведе второто заседание на Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията. Основната задача на срещата е да се определи допустимостта на четиримата кандидати – адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков.

Очаква се комисията да уточни и датата за изслушване на претендентите. В състава ѝ влизат представители на различни институции – Венера Милова от Министерството на правосъдието, адв. Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет, Калин Калпакчиев от Върховния касационен съд, Айсун Акджиев от институцията на омбудсмана и председателят Силвия Къдрева от Сметната палата.

Първото заседание се проведе на 1 август, когато Къдрева изрази надежда процедурата по избор на членове и ръководство на КПК да приключи до края на месеца.

