Нови огнища разпалиха пожара в Пирин

Три нови огнища са се активирали по периметъра на пожара в Пирин, избухнал на 25 юли вечерта. Едното се намира под кариерите над Илинденци, а другите две – над Сандански, във високата част на планината, близо до границата с Национален парк „Пирин“.

По данни на областния директор на пожарната в Благоевград, комисар Валентин Василев, огънят е засегнал нови горски територии, като на места е бил върхов.

Пожарни екипи и горски служители работят на място, за да предотвратят по-нататъшното разрастване на пламъците.

Междувременно в община Средец бе обявено бедствено положение за селата Сливово, Синьо камене и Гранитец заради голям пожар, започнал в землището на Сливово и обхванал и останалите две населени места. За овладяване на огъня бяха изпратени два екипажа с вертолети от авиобазата в Крумово, а американски хеликоптер „Блек Хоук“ се включи в гасенето на друг пожар край Сунгурларе. Там горят гори в землищата на Бероново, Славянци и Скала, като засегнатата площ е около 12 000 декара. Бедственото положение остава, но населените места не са в непосредствена опасност.

В столицата вчера избухнаха и бяха локализирани пожари в квартал „Христо Ботев“ и над град Банкя. Силният вятър в различните райони допринесе за бързото разпространение на пламъците.