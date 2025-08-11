РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Нови огнища разпалиха пожара в Пирин

Нови огнища разпалиха пожара в Пирин

Три нови огнища са се активирали по периметъра на пожара в Пирин, избухнал на 25 юли вечерта. Едното се намира под кариерите над Илинденци, а другите две – над Сандански, във високата част на планината, близо до границата с Национален парк „Пирин“.

По данни на областния директор на пожарната в Благоевград, комисар Валентин Василев, огънят е засегнал нови горски територии, като на места е бил върхов.

Пожарни екипи и горски служители работят на място, за да предотвратят по-нататъшното разрастване на пламъците.

Междувременно в община Средец бе обявено бедствено положение за селата Сливово, Синьо камене и Гранитец заради голям пожар, започнал в землището на Сливово и обхванал и останалите две населени места. За овладяване на огъня бяха изпратени два екипажа с вертолети от авиобазата в Крумово, а американски хеликоптер „Блек Хоук“ се включи в гасенето на друг пожар край Сунгурларе. Там горят гори в землищата на Бероново, Славянци и Скала, като засегнатата площ е около 12 000 декара. Бедственото положение остава, но населените места не са в непосредствена опасност.

Голям пожар заплашва село край Сунгурларе

В столицата вчера избухнаха и бяха локализирани пожари в квартал „Христо Ботев“ и над град Банкя. Силният вятър в различните райони допринесе за бързото разпространение на пламъците.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени