АПИ: 6 са отворените оферти за проект на платното за Кулата от АМ „Струма“ извън Кресненското дефиле

Шест са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за „Изработване на идеен проект за цялостно осигуряване на транспортното направление София – Кулата в участъка Симитли – Кресна, извън Кресненското дефиле“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Предложенията са на: Обединение „Ий Кей Джей – П“ ДЗЗД, в което участват: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ООД и „Юнайтед“ ЕООД; физическо лице – Димитър Георгиев Марков; ДЗЗД „Рет Инженеринг“, с участието на: „Рутекс“ ООД, „Енергоексперт“ АД и „Трафик Холдинг“ ЕООД; ДЗЗД „Зелена Кресна“, в което са: „Трансконсулт-22“ ЕООД, „Мейсън Мастърс“ ЕООД, „Аква Тера Консулт“ ЕООД, ENVECO S.A.; „Виа-План“ ЕООД; „КАТМАР 13“ ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 2,5 млн. лв. без ДДС.

Бъдещият изпълнител ще трябва да проучи и изработи идеен проект за ново трасе, което цялостно да осигурява направлението от София към Кулата в участъка Симитли – Кресна извън Кресненското дефиле. Целта е да се направят проучвания за възможността платното на АМ „Струма“ в посока Кулата да бъде изградено поетапно, непосредствено до платното за София. По този начин напълно ще се изведе транзитният трафик извън дефилето и ще се осигури възможността настоящото трасе на I-1 (Е79) да остане като локален път.

Изпълнителят ще трябва да изготви и документацията по Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) и Оценките за съвместимост (ОС) в обем и обхват, необходими за провеждане на процедурите, разписани в Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Той ще трябва да предложи и ефективни интегрирани мерки, които да са в съответствие с екологичните норми за въздействие върху околната среда и да не се увреждат в значителна степен видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони „Кресна“ и „Кресна Илинденци“.

Изграждането на последния участък от АМ „Струма“ през Кресненското дефиле е във вниманието на Конвенцията на Съвета на Европа за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция), като Постоянният комитет на Конвенцията разглежда ежегодно казуса с автомагистралата, напомнят от пътната агенция.

На 44-тото заседание на Постоянния комитет със сътрудничеството на Секретариата на Бернската конвенция се постигна сближаване на позициите на българските власти и природозащитните организации.

В изпълнение на препоръките на Постоянния комитет, с Решение №62 от 12 февруари 2025 г. Министерският съвет прие Пътна карта за завършване на АМ „Струма“ и обявената обществена поръчка е част от процеса за цялостното реализиране на проекта.

Със заповед от 21 февруари 2025 г. на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията е създадена постоянно действаща експертна група, в която участват и представители на природозащитните организации. С експертите е разгледано и съгласувано заданието към обществената поръчка.

От пътната агенция съобщиха през първата половина на юни, че в изпълнение на пътната карта за завършване на автомагистрала „Струма“ се подготвя документация за обявяване на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на проучване, което да определи трасе извън Кресненското дефиле, осигуряващо направлението София – Кулата в участъка между Симитли и Кресна.

Също тогава от АПИ информираха, че са оттеглени жалбите и са прекратени съответните производства от съда, с които се оспорваше законосъобразността на изграждането на последния незавършен участък на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле, след като природозащитните организации и българското правителство са постигнали съгласие във връзка с реализацията на магистралата извън Кресненското дефиле.