Правителството обсъжда военно сътрудничество с Италия, демографски план и социални компенсации

Правителството ще обсъди военно сътрудничество с Италия. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение между България и Италия за сътрудничество в отбраната, свързано със съвместното изграждане и използване на военни съоръжения във войскови район „Кабиле“. Очаква се финансиране от НАТО, като проектът е част от усилията за създаване на многонационален дивизионен щаб на българска територия.

Кабинетът ще обсъди и споразумение с Азербайджан за насърчаване и защита на инвестициите, както и Плана за 2025 година по Актуализираната национална стратегия за демографско развитие.

Министрите ще гласуват предоставянето на допълнителни средства на общините за компенсации на родители на деца, които не са приети в детски ясли или градини поради липса на места в периода 1 май – 30 юни 2025-а. Ще се разгледа и предложение Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България за деца от Украйна и техните придружители в бази на Военни клубове и военно-почивно дело.

В дневния ред са включени и решения за безвъзмездно предоставяне на държавни резерви от бутилирана вода за нуждите на „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и промени в постановления от 2022 година, свързани с предоставянето и условията на заем за „Булгаргаз“ от Министерството на енергетиката за закупуване на природен газ и оборотни средства.