Делегация на Йорданската асоциация на завършилите български университети се срещна с външния ни министър

Днес (12 август), Международният ден на младежта, приет с резолюция на ООН от 1999 година, външният ни министър Георг Георгиев се срещна с представители Йорданската асоциация на завършилите български университети, стана ясно от информация на сайта на ведомството.

Делегацията бе в състав д-р Хайдар Ибрахим Али (председател на Управителния съвет), инж. Набил Ал-Бакри (координатор на Управителния съвет) и д-р Али Ал- Файез (отговарящ за културните и образователните инициативи в Асоциацията).

На срещата бяха обсъдени редица въпроси от дейността на Асоциацията, отношенията й с посолството ни в столицата Аман и досега организирани събития, чиято цел е да запознаят жителите на Кралството с България.

Йорданската асоциация на завършилите български университети първоначално е създадена през май 2000 година под името „Клуб на завършилите български университети“.

Интересен факт е, че от 60-те години на XX век до днес около 3500 йордански граждани са завършили висшето си образование в България.

Много от тях са заемали и все още заемат ръководни позиции в държавни институции на Йордания, докато други са се реализирали в частния сектор както в Йордания, така и извън Кралството.

На срещата бяха набелязани и стъпки за разширяване на сега съществуващи проекти, най-вече в сферата на научно-изследователските разработки в земеделието и леката индустрия, като министър Георгиев определи българските възпитаници като двоен мост на България – както към Йордания, така и към държавите от Близкия изток.

Възпитаниците признаха, че където и да се намират, те винаги носят България в себе си. Дадоха пример и че подпомагат българското неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Аман, което вече се радва на около 40 ученици.

Днешният Международен ден на младежта бе повод от Националния младежки форум да припомнят как точно преди една година излезли с декларация с 12 мерки към политиците и институциите за подобряване на младежката политика. Днес, правейки равносметка, отчитат, че нищо от предложенията им не е взето предвид.

„Младите заслужават повече от обещания – те заслужават действия!“, подчертават от Форума. Сред предложените 12 мерки са включването на младежката политика като приоритет в програмите на политическите партии, учредяване на отделна парламентарна комисия по въпросите на младежта, регламентиране на статута на Националния младежки съвет в Закона за младежта.