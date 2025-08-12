Брутните записани премии на Generali нарастват до 50.5 млрд. евро в края на юни

Общите брутни записани премии на Generali нарастват до 50.5 млрд. евро (+0.9%), главно движени от добрите резултати в общото застраховане. Нетните входящи потоци в животозастраховането надхвърлят 6.3 млрд. евро, благодарение на всички бизнес линии, най-вече на „Здравно застраховане“, „Злополуки“ и застраховките, свързани с инвестиционен фонд. Това показват числата в консолидирания полугодишен финансов отчет на Група Generali за 2025 г., който беше одобрен на заседание на съвета на директорите, председателствано от Андреа Сирони.

Консолидираният оперативен резултат е нараснал значително до 4.05 млрд. евро (+8.7%) благодарение на доброто представяне на общото застраховане, животозастраховането и управлението на активи, в съответствие със стратегическите приоритети на плана „Партньор за цял живот 27: Път към съвършенство“.

Оперативният резултат на „Общо застраховане“ се е увеличил значително до 2.05 млрд. евро (+18.4%).

Оперативният резултат на животозастраховането пък е нараснал до 2.02 млрд. евро (+3.1%), докато стойността на новия бизнес е възлязъл на 1.56 млрд. евро (-2%).

Оперативният резултат на сегмента „Управление на активи и благосъстояние“ възлиза на 560 млн. евро (-1.1%), подкрепено от солидното представяне на „Управление на активи“ (+11,7%), подпомогнато от приноса на Conning Holdings Limited (CHL).

Коригираният нетен резултат се повишава значително до 2.24 млрд. евро (+10.4%)

благодарение на отличното оперативно представяне на Групата. Нетният резултат достига 2,15 млрд. евро (+4.9%).

Коригираната печалба на акция се повиши до 1.47 евро, с 12.5% повишение в сравнение с първото полугодие на миналата година.

Според изпълнителния директор на Generali Group Philippe Donnet, отличните резултати за първото полугодие потвърждават силния старт на стратегическия план на Групата „Партньор за цял живот 27: Път към съвършенство“ с положителни резултати в застрахователния бизнес и глобалната платформа за управление на активи. „В застраховането, общото застраховане Групата отбеляза значителен ръст във всички наши основни географски региони, благодарение на фокуса ни върху максимизиране на печеливш растеж, а нетните приходи в Животозастраховането продължиха своята възходяща тенденция, благодарение на нашите предпочитани бизнес линии“, казва той.

Платформата за управление на активи също отбелязва добри резултати, подкрепени от приноса на Conning, и благодарение на дистрибуторската мрежа.

Акционерният капитал на групата е бил 29.7 млрд. евро (-2.2%), отразявайки нетния резултат за периода, изплащането на дивидентите за 2024 г. и обратното изкупуване на акции, свързано с дългосрочния план за стимулиране, приложен през първата половина на 2025 година.

Общо управляваните активи от Групата са били 854.1 млрд. евро (-1% сравнено с първото полугодие на 2024 г.)

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги

и такива, свързани с управлението на активи, в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в повече от 50 страни по света с общ премиен приход от 95.2 милиарда евро за 2024 година. Групата обслужва 71 милиона клиенти, като има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка.

„Дженерали Застраховане” АД – София е част от Група Generali.

Дружеството оперира на територията на страната чрез директни канали и брокери, с общ брутен премиен приход 259 млн. лв. за 2024 г. и приблизително 350 служителя.