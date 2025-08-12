Консервативният блок на Мерц се нарежда след крайната десница в ново проучване

Консервативният блок ХДС/ХСС на германския канцлер Фридрих Мерц се подрежда отново след крайнодясната „Алтернатива за Германия“, според последния сондаж на обществените нагласи, осъществен от Forsa по поръчка на RTL/ntv. Одобрението за германския лидер пък е потънало до най-ниското равнище откакто пое управлението преди три месеца.

Християндемократическият съюз и баварската му сестринска партия Християнсоциален съюз са загубили 1% от рейтинга си – до 24%, докато оценката на „Алтернатива за Германия се е повишила с 2% – до 26%, колкото е бил рекордът й от април, когато изпревари за кратко алианса на Мерц.

Социалдемократите, които са младшият партньор в управляващата коалиция, са запазили рейтинга си – 13%, колкото получават и „Зелените“ и с 2% над оценката на Левите от 11 процента.

Основателят на социологическата агенция Forsa – Манфред Гюлнер – отбеляза в анализ, че Мерц се бори да убеди избирателите, че е способен да направи чувствителни подобрения в сравнение с предишното правителство, ръководено от Социалдемократическата партия, особено в области като миграцията и икономиката.

Само 29% от анкетираните от Forsa 2505 правоспособни гласоподаватели между 5 и 11 август са казали, че са доволни от представянето на Мерц срещу 32% през миналата седмица и максималните 43% през юни.

„По-голямата част от избирателите с право на глас усещат слаба или никаква промяна в политиката и все повече губят доверие и в двете сегашни управляващи партии“, пише Гюлнер. Що се отнася до Мерц, има и малки признаци за „бонус на канцлера“ за новия ръководител на правителството, добавя той.

Много от предшествениците на Мерц са се възползвали от подобен тласък в анкетите, особено Ангела Меркел, колега християндемократ, с която Мерц се е сблъсквал през цялата си политическа кариера.

Според последното проучване на Forsa, подкрепата за ХДС/ХСС е намаляла от 29%, когато те спечелиха националните избори през февруари. Докато „Алтернатива за Германия“ е спечелила нови привърженици спрямо получените 21% по същото време.

Алис Вайдел, един от двамата лидери на крайнодясната политическа сила, заяви в публикация в социалните медии, че анкетата показва, че избирателите „са се наситили на ХДС/ХСС, които не само безпроблемно продължават“ политиките на предишното правителство, „но дори ги разширяват“.

„Господин Мерц стана несъстоятелен само след 100 дни управление“, добави Вайдел.

Следващите национални избори в Германия са насрочени за пролетта на 2029 г., но серия от регионални избори догодина – включително през март в Баден-Вюртемберг – ще поставят на изпитание подкрепата за коалиционните партии.