Ердоган и Зеленски обсъдиха мирните преговори и готовността на Турция да посредничи

По инициатива на украинския президент Володимир Зеленски турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с него, съобщи Дирекцията по комуникации към турското президентство, предаде БТА. Двамата лидери са обсъдили двустранни, регионални и международни теми, като акцентът е бил върху преговорите между Украйна и Русия в Истанбул.

Ердоган е изразил удовлетворение от напредъка на разговорите и надежда, че следващият им кръг ще доведе до значими резултати за прекратяване на огъня и постигане на траен мир. Той е заявил готовността на Турция да бъде домакин на среща между президентите на Русия и Украйна, подчертавайки, че създаването на работни групи по военни, политически и хуманитарни въпроси е важна стъпка към това.

Турският президент е потвърдил, че страната му остава твърд поддръжник на суверенитета и териториалната цялост на Украйна.