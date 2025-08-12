Шефът на „Райнметал“ успокоява, че танковете ще поевтиняват

Шефът на „Райнметал“ заяви, че цената на танкове, бронирани машини и артилерия ще спадне през следващите години, въпреки скока на разходите за отбрана от европейските правителства. В отговор на опасенията, че нарастващите европейски бюджети за отбрана ще доведат до инфлация на цените и допълнително бреме за данъкоплатците, главният изпълнителен директор Армин Папергер заяви пред „Файненшъл таймс“, че цената на бронираните машини и артилерийските системи „ще върви надолу, а не нагоре“.

Ръководителят на най-големия германски производител на оръжия заяви, че спестените разходи от увеличението на продукцията и по-широкото използване на автоматизация „би трябвало да са добри за компанията, но също така би трябвало да са добри и за клиентите“. Цената на боеприпасите вече пада, след като „Райнметал“ увеличи десетократно производствения капацитет през последните три години в отговор на нарастващото търсене, твърди Папергер.

Такива икономии от мащаба се постигат по-трудно при танковете и бронираните машини, но все пак компанията очаква „хиляди и хиляди“ поръчки за продукти като нейните Boxer и Puma, както и за танка Leopard 2 – произведен от френско-германския KNDS, но с оръдеен купол, изработен от „Райнметал“ – през следващите 12 месеца.

Тази прогноза включва поръчки на стойност около 30 до 35 милиарда евро за танкове и бронирани машини само от Германия, след като канцлерът Фридрих Мерц обеща да създаде най-силната конвенционална армия в Европа и позволи неограничени заеми за финансиране на разходите за отбрана. „Райнметал“ предвижда нови ордери за около 80 млрд. евро за 12-е месеца до края на юни 2026-а. Неизпълнените поръчки за предишните 12 месеца са били в размер на 55 милиарда евро. „Това са огромни числа“, коментира Папергер.

Германският оръжеен гигант е сред най-големите печеливши от скока на европейските разходи за отбрана след пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна през 2022 година. Акциите му оттогава се покачиха рязко, определяйки пазарна оценка в размер на 72 милиарда евро.

Растящото търсене е почти сигурно да продължи, след като европейските държави обещаха драстично да увеличат разходите си в отговор на руската агресия и натиска на Съединените щати да отделят по-голям дял от БВП за отбрана в рамките на НАТО. Което породи опасения сред някои икономисти, че може да станем свидетели на инфлационен скок или дори до завишаване на цените от компаниите в отбранителния сектор.

Папергер обаче подчерта, че „Райнметал“ „абсолютно никога“ не е претендирал за надценка, за да компенсира силната инфлация, последвала пандемията от КОВИД-19. Той не вижда риск от негативна реакция срещу производителите на оръжие, дори когато държави като Германия и Обединеното кралство трябва да вземат болезнени решения за съкращения на социалните помощи успоредно с увеличение на военните разходи.