Запорожката атомна електроцентрала е изцяло обгърната в дим

Според снимки на очевидци Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) е изцяло погълната в дим, чиито произход е неизвестен.

На 12 август Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че в района на товарното пристанище на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е открит дим.

Министерството заяви, че точното местоположение на пожара и потенциалните му последици все още се оценяват. То подчерта, че товарното пристанище се намира извън защитения периметър на централата.

„Този инцидент за пореден път насочва вниманието към заплахите, породени от руската окупация на най-голямото ядрено съоръжение в Европа. Продължаващото разполагане на руска военна техника и персонал на територията на централата, както и продължаващият психологически натиск върху украинския персонал, представляват грубо нарушение на международното право и основните принципи на ядрената безопасност“, се казва в изявлението.

Дали има заплаха за самата централа, остава неизвестно. Няма информация за причината за пожара, както и за изтичане на радиация.

Това е поредният инцидент с електроцентралата.

На 10 август руска атака повреди Външния кризисен център на атомната електроцентрала.

На 3 август (събота) екипът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в ЗАЕЦ е чул експлозии и е видял дим, идващ от близко място, съобщи в събота ядреният надзорен орган на ООН.

„Екипът на МААЕ в украинската Запорожка атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) е чул експлозии и е видял дим, идващ от близко място, където централата съобщи, че едно от спомагателните ѝ съоръжения е било атакувано днес (събота)“, се казва в изявление на МААЕ, цитирайки ръководителя на надзорния орган Рафаел Гроси.

Запорожката АЕЦ в Украйна е най-мощната атомна електрическа централа в Европа и 5-а в света. От началото на руската инвазия централата остава една от най-чувствителните точки, преди всичко заради споменът от смъртоносната авария в Чернобил.