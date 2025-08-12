Основна цел на програмата за държавните имоти е осигуряване на ефективното им управление, заяви Иван Иванов

Основна цел на Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, одобрена с Решение на Министерския съвет от 8 май 2025 г., е осигуряване на ефективно управление на имотите – държавна собственост, оптимизиране на икономическия ефект и повишаване на приходите от тях.

Това се казва в писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на въпрос на Йордан Иванов, народен представител от ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), публикуван на интернет страницата на парламента.

Сред целите на Програмата са още усъвършенстване на процеса на вземане на решения за избора на форми, механизми и процедури по управление и разпореждане с държавна собственост, използване на имотите – държавна собственост за подобряване качеството на публичните услуги и осигуряване на приходи в държавния бюджет, посочва министърът.

Той допълва, че Програмата е насочена към повишаване на прозрачността в дейността на централната администрация чрез предоставянето на информация при реализация на политиката на управление и разпореждане с тези имоти, поддържане и подобряване състоянието на държавната собственост в съответствие с функциите и отговорностите на компетентните органи.

Министър Иванов подчертава в отговора си, че Програмата предвижда разпоредителни сделки с имоти, доказали посредством обективен анализ, че не служат за задоволяване на обществени потребности, в т.ч. чрез предоставяне на обществени или публични услуги, или за задоволяване на потребностите на ведомствата, да се осъществяват и чрез безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – държавна собственост, в полза на общини, по реда на разпоредба от Закона за държавната собственост (ЗДС).

В допълнение Иванов отбелязва, че в МРРБ са депозирани искания от страна на общини за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти – държавна собственост, посочени в индикативния списък, по реда на същата разпоредба на ЗДС, за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. В резултат на тази процедура държавата ще допринесе за повишаване на оперативната самостоятелност на общините, включително за подобряване на предоставяните от тях услуги, изтъква министър Иванов.

В отговор на друг депутатски въпрос по темата, зададен от Божидар Божанов, също от ПГ на ПП-ДБ, министър Иванов информира, че в раздел „Изходни данни“ на Програмата е посочен брой имоти, който е определен на базата на предварително подадена от министерствата и областните управители информация за имоти – държавна собственост, за които от тяхна страна е преценено, че представляват имоти с отпаднала необходимост при изпълнение на техните функции, или за които е идентифицирано, че тяхното управление, ползване и поддържане създава финансови и организационни затруднения.

Индикативният списък на имоти – държавна собственост, нуждата от които е отпаднала, беше публикуван на интернет страницата на МРРБ с оглед големия обществен интерес, но постъпилата впоследствие от субекти по Програмата информация за непълноти в данните за имотите, наложи той да бъде свален, с оглед коректно отразяване на окончателната информация за тях, посочва министърът.

Наред с това, постъпилите в МРРБ редица искания от ръководители на ведомства за предоставяне за управление на имоти – държавна собственост, фигуриращи в индикативния списък, за обезпечаване на дейността им във връзка с изпълнение на техните функции, допълнително аргументираха решението списъкът да бъде свален от интернет страницата на МРРБ, изтъква министър Иванов. Той посочва, че предприетите действия в тази насока напълно кореспондират с целите на Програмата и заложените в нея критерии, способи и механизми за ефективно управление на имотите – държавна собственост. В контекста на Програмата, заявените от ведомствата искания, следва да бъдат удовлетворявани с предимство и имотите да не бъдат предложени за приватизационна продажба, посочва в отговора си министърът.

Програмата за упражняване правата върху имоти-държавна собственост, и върху имоти-собственост на държавни публични предприятия е внесена в Народното събрание, сочи справка от вчера на интернет страницата на парламента. Целта на предложението е приетата програма да се разгледа от НС и да се постигне политически консенсус за ефективно упражняване на правото на собственост върху въпросните имоти, посочват в мотивите си от МС.

Също вчера президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата, каза в края на миналата седмица държавният глава.