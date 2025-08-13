РЕГИСТРИРАЙ СЕ
197 институции вече ползват системата за ранно предупреждение BG-ALERT

От април досега броят на институциите с достъп до системата BG-ALERT е достигнал 197. Това съобщава вътрешният министър Даниел Митов в отговор на въпрос на депутата Любен Иванов от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“, предаде БТА.

Обучени са 266 длъжностни лица, сред които областни управители, заместници, служители от областни и общински администрации, както и представители на Националния институт по метеорология и хидрология.

През май е създадена работна група с представители на няколко министерства, Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ и Националното сдружение на общините. Тя е изготвила план с конкретни мерки за използване на системата, включващ подобряване на информирането на населението при екстремни метеорологични явления, по-добра координация между институциите и усъвършенстване на организацията за ранно предупреждение.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

