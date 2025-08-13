Общински съветник от ПП-ДБ пита защо сред кандидати за сметопочистването в София има и без опит

Общинският съветник от ПП-ДБ Бонка Василева пита в профила си във „Фейсбук“ защо сред утвърдените фирми, които кандидатстват за сметопочистването в София се крият и такива без опит и техника. Тя поставя и още един въпрос – не трябва ли отговорните институции като Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), ДАНС и прокуратурата да се задействат – да се самосезират и проверят.

Бонка Василева припомня, че в момента тече най-голямата обществена поръчка за чистенето на по-голямата част от София. Услугата ще струва поне 515.5 млн. лева за 5 години. В нея са заложени завишени изисквания към изпълнителите и по-строг контрол. Предвижда се подмяна на всички кофи с механично затворени, като събирането на отпадъците от тях би трябвало да е механизирано. Целта е общината да има повече инструменти, с които да защитава интересите на столичани.

Тя добавя и че в предварително определения срок са били подадени 15 оферти от 11 различни фирми. Преглеждайки ги, Бонка Василева установява, че сред кандидатите съществуват консорциуми, в които утвърдени компании с техника, логистика и хора, участват заедно с фирма като „Транс 2025“ – без капацитет, без опит, с няколко служители и нито един камион.

В профила си във „Фейсбук“ Бонка Василева отбелязва, че в договорите с консорциумите, спечелили големите поръчки за сметосъбирането в Пловдив и Бургас, е записано, че около 10% от печалбата остават за „Транс 2025“, която според нея не поема разходи за гориво, заплати или поддръжка, а е само за присъствие.

Публичните факти за фирмата „Транс 2025“ са, че тя е регистрирана през 2020 г. за транспорт. През април 2024 г. тя сменя дейността си и влиза в бизнеса със сметосъбиране и почистване. Същата година влиза в консорциуми, които печелят търгове в Бургас и Пловдив. До март 2025 г. собственик е „Новита Холдинг Груп“, която Бонка Василева свързва Христофорос Аманатидис – Таки. Общинският съветник добавя и че на 28 март 2025 г. собствеността преминава към физическо лице – Стефан Иванов Колев. Фирмата има шестима социално осигурени служители и трима – здравно. Капиталът е минимален и няма техника, отбелязва Бонка Василева.

Според общинския съветник институциите би трябвало да се самосезират и проверят изнесените от нея данни.