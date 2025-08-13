Скот Бесънт смята, че лихвите на ФЕД трябва да са по-ниски със 150-175 базови пункта

Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесънт коментира, че лихвените проценти са „прекалено ограничаващи“ и вероятно ще трябва да са по-ниски със 150-175 базови пункта. В интервю за телевизия „Блумбърг“ на 13 август той каза, че Федералният резерв би могъл да се впусне в поредица от лихвени редукции през идните месеци, започвайки с 0.5-процентно намаление през септември.

„Налице е много добра възможност за понижение на лихвите с 50 базови пункта“, декларира Бесънт, което да стане още през следващия месец. Защото по всеки модел лихвите „би трябвало да са с 1.5-1.75 процента по-ниски“.

Ден по-рано, на 12 август, финансовият министър сподели пред Fox Business, че Федералният резерв трябва да държи отворена вратата за по-голямо лихвено орязване през септември, с 50 базови пункта, след като паричните стратези са решили да запазят лихвените равнища без промяна на последното си съвещание в края на юли.

Бесънт посочи като основание ревизираните данни за по-слабия от първоначално обявения ръст на работните места през май и юни, огласени само два дни след заседанието на 30 юли. Позицията му е, „че и могло да има редукции през юни, юли“, ако осъвременените числа са били налични по-рано. Той изрази надежда, че Стивън Миран, който беше номиниран от президента Доналд Тръмп за член на борда на Федералния резерв, ще бъде одобрен навреме он Сената за следващото съвещание на Комитета за парична политика на 16-17 септември.

Бесънт направи забележките си малко след публикуването на последните инфлационни показатели за 0.2% ръст на индекса на потребителските цени през юли и 0.3% увеличение на базовата му съставка (от която са изключени храните и енергията) – стойности в рамките на прогнозите. Цените на стоките остават сравнително ниски, въпреки увеличението на митническите ставки, докато инфлацията в сектора на услугите се ускорява.

Пазарите се зарадваха на добрите икономически вести и на вероятността за по-сериозна септемврийска лихвена редукция и всички основни щатски борсови индекси – S&P 500, NASDAQ и DJIA – повишиха пазарните си оценки с около 1-1.4 процента.

Щатската централна банка държи базовия лихвен диапазон стабилен през тази година – между 4.25 и 4.50 процента. Което е повод за неспирното мърморене на Тръмп и заплхите му да уволни председателя на институцията Джеръм Пауъл. Тъй като това не може да стане по каналния ред, той вече откри и причина – неоправдано високите, според него, разходи за ремонта и обновяването на централата на Федералния резерв. Бесънт също не пропусна да порицае струващото 2.5 млрд. щ. долара реновиране на щабквартирата на централната банка, като отбеляза, че той е платил лично за обновяването на офиса си в Минстерството на финансите.

По отношение на търговията, министърът коментира, че Съединените щати се стремят да постигнат съществени споразумения с основни партньори през следващите месеци. Той също така размаха и инвестициите за над 10 трлн. долара в частния сектор след завръщането на Тръмп в Белия дом.

Бесънт е убеден, че страната му е в силна позиция и само няколко големи търговски сделки остават недовършени, включително споразумения с Швейцария и Индия, отбелязвайки, че последната е била „малко непокорна“ в дискусиите с Вашингтон. Той изрази надежда, че администрацията на Тръмп може да финализира преговорите до края на октомври.