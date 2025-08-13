Търсят Йожи, Културиста и Релето от „Наглите“

Трима от организираната престъпна група „Наглите“ са изчезнали мистериозно вчера. Близки на Ивайло Евтимов – Йожи, Прокопи Прокопиев – Културиста и Даниел Димитров – Релето подали сигнал в полицията, че са в неизвестност и нямат връзка с тях. Автомобилите и телефоните им са открити изоставени, но не става ясно дали заедно или на различни места.

Триото получи през 2014 г. ефективни присъди от по 18 години лишаване от свобода за участието си в отвличания, съпроводени с осакатяване на жертвите. Никой от осъдените не излежа обаче наказанията докрай, а всички бяха освободени предсрочно от затвора, понеже се били поправили.

Оправданите в процеса Павел Петков, Цветозар Славчев и братята Радослав и Митко Лебешковски пък осъдиха вече прокуратурата да им плати обезщетения за незаконните обвинения. Преди няколко месеца братята Лебешковски бяха обаче отново арестувани и обвинени в отвличане на двама души, като разследването е за наркоканала за трафик на кокаин.