De Beers открива ново кимберлитово находище в Ангола след 30 години търсене

Мултинационалната минна компания Anglo American, собственик на диамантения гигант De Beers и неговият партньор – държавната компания Endiama, в Ангола, откриха ново кимберлитово находище – първото им откритие за три десетилетия.

Диамантеният гигант съобщи, че е намерил кимберлит (най-честият източник за добиване на диаманти) в първата си сондажна дупка в приоритетен клъстер през юли. Компанията планира да извърши допълнителни сондажи, геофизични проучвания и лабораторни анализи през следващите месеци, за да определи вида кимберлит и потенциала му за добив на диаманти.

„Ангола е, по наше мнение, едно от най-добрите места на планетата за търсене на диаманти, и това откритие укрепва нашата увереност“, заяви главният изпълнителен директор на De Beers Ал Кук.

De Beers проучва диаманти в Ангола заедно с Endiama от април 2022 г., след като подписа два инвестиционни договора с правителството. През 2024 г. партньорите разшириха обхвата на споразуменията си, включвайки обработка на диаманти и допълнителни проучвания.

Откритието идва в момент, когато De Beers се сблъсква с несигурно бъдеще. Anglo American обяви през май 2024 г., че планира да продаде подразделението или да проведе първично публично предлагане, като част от корпоративна реорганизация след защитата си срещу оферта за придобиване на стойност 39 млрд. паунда (49 млрд. долара) от австралийския конкурент BHP.

Според непотвърдени данни, поне шест консорциума проявяват интерес, включително милиардерът в суровините Anil Agarwal, индийските диамантени компании KGK Group и Kapu Gems, както и катарски инвестиционни фондове. Съобщава се, че и Ботсвана преследва контролен дял.

Процесът на продажба се развива на фона на влошени пазарни условия, с натиск върху цените от конкуренцията на лабораторно произведени диаманти и забавяне на търсенето в Китай.