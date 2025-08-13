Екшънът с български следи „Червената Соня“ пламна по кината в САЩ

От днес (13 август) американците могат да гледат фентъзи екшъна „Червената Соня“ – проект с бурна 17-годишна предистория, част от чиито впечатляващи сцени бяха заснети в България. Продукцията, режисирана от британката Ем Джей Басет, бе реализирана от Millennium Media, Nu Boyana Film Studios, Cinelou Films, Mark Canton Productions и Dynamite Entertainment.

Първоначално – през 2008 г. Робърт Родригес и неговата продуцентска компания Troublemaker Studios работят върху версия на „Червената Соня“, в която предвиждат актрисата Роуз Макгауън да изиграе главната роля.

Една от най-зрелищните сцени във филма е осъществена в гора край Бояна, където по идея на Басет и под надзора на топ специалисти по пироефекти „пламна“ цяла горска поляна. За допълнителна драматичност режисьорката е добавила и изкуствен дъжд.

От българска страна – кинотехниците – уточняват, че реална гора не е била засегната – използвани са декори с впечатляваща правдоподобност.

След снимачните дни в София част от екипа се премества в Солун, където продължава работата по филма.

В ролята на Червената Соня влиза италианската актриса Матилда Лутц, която преминава интензивно обучение по фехтовка в България, за да изпълнява бойните сцени без дубльори. До нея застават Уолис Дей, Робърт Шийън, бившият ММА боец Майкъл Биспинг, Мартин Форд, Влиза Матенгу, Вероника Ферес, Катрина Дърдън, Рона Митра и Манал Ел Файтъри.

Сюжетът проследява прочутата героиня от комиксите на Робърт Хауърд (адаптирани от Рой Томас) – безстрашна варварка, която се изправя срещу Драган и неговата зловеща съпруга Анисия, обединявайки група неочаквани съюзници в битка за оцеляване.

Басет и сценаристката Таша Хуо избират да представят главната героиня от по-различен ъгъл от класическите комикси, избягвайки „мъжкия поглед“ и придавайки на Соня повече уязвимост и човечност, без да се отказват от иконографския ѝ костюм.

„Червената Соня“ вече имаше премиера в Русия на 31 юли 2025 г., а от днес е по кината в Съединените щати. Първите отзиви са смесени – британският вестник The Guardian например ѝ дава 2 от 5 звезди, критикувайки сценария.

Симеон Коен