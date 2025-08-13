Очаква се нормализиране на доставките на бензин. Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви пред БТА, че ситуацията с недостига на бензин в някои бензиностанции върви към нормализиране. По думите му, в страната има достатъчно минерален бензин, а проблемът е свързан основно с логистични затруднения при доставката на биоетанол – добавка, която по норматив трябва да съставлява 10% от бензиновите горива.

Причините за затрудненията са комплексни – затваряне на фабрика в Унгария, проблеми с митническите тарифи, ограничено производство на суровина и липса на пристанище в България за по-големи доставки, което налага внос с цистерни. Според Бенчев доставките вече започват да се стабилизират, но процесът ще отнеме известно време.

Той увери, че ситуацията няма да доведе до поскъпване на горивата. Напротив – през последния месец и половина цената на бензина е намаляла с 1,5%, а на дизела – с около 2%.