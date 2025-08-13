Venture Global печели арбитражното дело срещу Shell

Американският доставчик на втечнен природен газ Venture Global съобщи, че арбитражния трибунал на САЩ е постановил решение в негова полза по правния спор със Shell относно недоставяне на LNG по дългосрочни договори, започващи от 2023 година.

„Доволни сме от решението на трибунала, което потвърждава това, което Venture Global поддържа от самото начало – ясният език в нашите договори, взаимно договорени с всички наши клиенти, е недвусмислен“, заявиха от компанията.

Няколко фирми, включително Shell, BP и Repsol, подадоха арбитражни искове, обвинявайки Venture Global, че е извличала печалби от продажбата на LNG на пазара, като същевременно не е предоставяла договорените товари от износното съоръжение Calcasieu Pass в Луизиана.

От Shell заявиха, че са разочаровани от решението на трибунала, тъй като „доверието в дългосрочните договори е основата на LNG индустрията и е от съществено значение за продължаващи инвестиции и устойчив растеж.“

По-рано във вторник (12 август) Venture Global съобщи в отчета си за второто тримесечие, че е изчислила възможна санкция до 1.6 милиарда долара в случай, че загуби арбитражните дела.