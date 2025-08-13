Европейски лидери разговаряха с Тръмп, според Мерц „до голяма степен“ той е съгласен с тях

Прекратяване на огъня в Украйна трябва да предшества същински мирни преговори с Русия, а законно признаване на завладени от нея територии е немислимо – това са били част от посланията на европейските лидери към американския президент Доналд Тръмп и той е съгласен с тях до голяма степен, стана ясно от думите на германския канцлер Мерц.

Днес лидери на големите европейски военни сили сили разговаряха с Тръмп преди срещата му с руския президент Владимир Путин в петък.

Американският президент Доналд Тръмп иска да постигне прекратяване на огъня в Украйна на срещата си с Путин, като е съгласен и с позицията, че размяна на територии може да бъде обсъждана само с участието на Украйна. Тези думи на Тръмп предаде на медиите френският държавен глава Еманюел Макрон след видеоконференцията. В нея участие взе и Володимир Зеленски.

По последна информация преди разговорите в петък в Аляска, Путин настоява украинските сили да се оттеглят напълно от Донбас, където продължават да контролират около 30 на сто от Донецка и много малка част от Луганска област.

Официално Русия настоява Киев да отстъпи също Херсон и Запорожието, които Москва смята за свои, но от които области силите ѝ контролират много по-малки дялове. Другото ключово руско условие е Украйна да не се присъединява към НАТО.

Зеленски до момента се противопоставя на каквито и да е териториални отстъпки.

Няма как да има законно признаване на завладени от Русия територии – това европейско послание към Тръмп предаде след срещата нейният организатор – германският канцлер Фридрих Мерц. „Най-напред трябва да има прекратяване на огъня, а впоследствие мирни преговори“, допълни Мерц, според когото американският президент „до голяма степен“ е съгласен с тези позиции и има шанс за прекратяване на войната.

Тръмп е бил информиран и за позициите, че Русия няма право да налага вето върху присъединяването на Украйна към международни организации, както и че предстоят нови европейски санкции, ако няма напредък към мир. Това каза Володимир Зеленски след общия разговор с Тръмп.

„Путин блъфира, като се опитва да създаде погрешното впечатление, че армията му може да окупира цяла Украйна, а икономическите санкции не ѝ се отразяват“, допълни Зеленски. Той е получил уверение от Тръмп, че ще му се обади веднага след срещата с руския лидер, а според Макрон американския президент ще настоява пред Путин за тройна среща със Зеленски.

В дните преди срещата руски, но също и западни, и украински източници съобщават за напредък на силите на Москва на бойното поле. Руските военни са се приближили с 10 километра по направлението към ключовата им цел в Донбас – логистичния украински център Покровск.

Още 11 хиляди севернокорейски военни са се притекли в помощ на Русия, пишат от Института за изследване на войната във Вашингтон, по чийто данни във вторник руските сили са успели да завладеят 110 квадратни километра украинска територия.